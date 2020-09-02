Зеленський про виключення Лероса з фракції: у мене немає реакції на хабарників і зрадників
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відреагував на інформацію про те, що Гео Лерос був виключений з фракці "Слуга народу" у парламенті нібито за його наказом. Ситуацію він прокоментував журналістам під час візиту на Харківщину, передає корреспондент УНН.
“У мене немає ніяких наказів, у мене немає ніякої реакції на хабарників і зрадників цієї країни. Мені все одно, з якої вони партії”, — сказав він, відповідаючи на запитання журналіста.
Нагадаємо, напередодні народного депутата Гео Лероса виключили із фракції “Слуга народу” за результатами збору підписів більшістю голосів народних депутатів.
Гео Лерос відреагував на виключення та сказав, що Президент не повинен під тиском збирати підписи за його спиною.