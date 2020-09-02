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Зеленский об исключении Лероса из фракции: у меня нет реакции на взяточников и предателей

Киев • УНН

 • 22245 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на информацию о том, что Гео Лерос был исключен из фракций "Слуга народа" в парламенте якобы по его приказу. Ситуацию он прокомментировал журналистам во время визита в Харьковскую область, передает корреспондент УНН.

Зеленский об исключении Лероса из фракции: у меня нет реакции на взяточников и предателей

"У меня нет никаких приказов, у меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны. Мне все равно, с какой они партии", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

Напомним, накануне народного депутата Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа" по результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов.

Гео Лерос отреагировал на исключение и сказал, что Президент не должен под давлением собирать подписи за его спиной.

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