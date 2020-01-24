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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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Зеленський про роковини обстрілу у Маріуполі: таке не повинно повторитися

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. У цей день 2015 року незаконні збройні формування обстріляли житловий мікрорайон у Маріуполі. Цей жахливий злочин. Такого ніколи не повинно трапитися знову. Про це йдеться у заяві Президента України Володимира Зеленського з нагоди річниці обстрілу мікрорайону у Маріуполі, передає УНН.

Зеленський про роковини обстрілу у Маріуполі: таке не повинно повторитися

Як зазначено у Telegram-каналі Офісу Президента, у цей день 2015 року незаконні збройні формування обстріляли житловий мікрорайон у Маріуполі. Цей жахливий злочин забрав життя близько 30 людей, зокрема двох дітей, ще близько ста громадян отримали поранення.

“Жертвами війни стали мирні люди у мирному місті — у своїх домівках чи на рідних вулицях. Такого ніколи не повинно трапитися знову”, — зазначив Президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, п'ять років тому бойовики обстріляли мікрорайон у Маріуполі.

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