Зеленський про роковини обстрілу у Маріуполі: таке не повинно повторитися
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. У цей день 2015 року незаконні збройні формування обстріляли житловий мікрорайон у Маріуполі. Цей жахливий злочин. Такого ніколи не повинно трапитися знову. Про це йдеться у заяві Президента України Володимира Зеленського з нагоди річниці обстрілу мікрорайону у Маріуполі, передає УНН.
Як зазначено у Telegram-каналі Офісу Президента, у цей день 2015 року незаконні збройні формування обстріляли житловий мікрорайон у Маріуполі. Цей жахливий злочин забрав життя близько 30 людей, зокрема двох дітей, ще близько ста громадян отримали поранення.
“Жертвами війни стали мирні люди у мирному місті — у своїх домівках чи на рідних вулицях. Такого ніколи не повинно трапитися знову”, — зазначив Президент України Володимир Зеленський.
Нагадаємо, п'ять років тому бойовики обстріляли мікрорайон у Маріуполі.