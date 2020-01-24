Зеленский о годовщине обстрела в Мариуполе: такое не должно повториться
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. В этот день 2015 года незаконные вооруженные формирования обстреляли жилой микрорайон в Мариуполе. Это ужасное преступление. Такого никогда не должно случиться снова. Об этом говорится в заявлении Президента Украины Владимира Зеленского по случаю годовщины обстрела микрорайона в Мареуполе, передает УНН.
Как указано в Telegram-канале Офиса Президента, в этот день 2015 года незаконные вооруженные формирования обстреляли жилой микрорайон в Мариуполе. Это ужасное преступление унесло жизни около 30 человек, в том числе двоих детей, еще около ста граждан получили ранения.
"Жертвами войны стали мирные люди в мирном городе - в своих домах или на родных улицах. Такого никогда не должно случиться снова", - отметил Президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним, пять лет назад боевики обстреляли микрорайон в Мариуполе.