Зеленський про призначення голови Держгеокадастру: щодня – погрози, їздять машини, якісь бандити

"Цього хлопця, Лещенка, я його не знаю, я його не знав, поки не почав займатись політикою. Навіть просто призначити його головою Геокадастру було складно. Щодня – погрози, їздять машини, якісь бандити, якісь дзвінки. Збивали уже тут, в уряді, коли призначали. Ось що відбувається в країні", - сказав Зеленський.

Зазначимо, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 червня 2020 р. № 643-р Лещенка Романа Миколайовича призначено Головою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Нагадаємо, 1 жовтня 2019 року Президент України Володимир Зеленський призначив Романа Лещенка уповноваженим Президента України із земельних питань.