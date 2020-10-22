Зеленський про призначення голови Держгеокадастру: щодня – погрози, їздять машини, якісь бандити
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Призначення голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Романа Лещенко зустріли погрозами. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю "Осінь-2020: перемоги та виклики", передає кореспондент УНН.
"Цього хлопця, Лещенка, я його не знаю, я його не знав, поки не почав займатись політикою. Навіть просто призначити його головою Геокадастру було складно. Щодня – погрози, їздять машини, якісь бандити, якісь дзвінки. Збивали уже тут, в уряді, коли призначали. Ось що відбувається в країні", - сказав Зеленський.
Зазначимо, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 червня 2020 р. № 643-р Лещенка Романа Миколайовича призначено Головою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.
Нагадаємо, 1 жовтня 2019 року Президент України Володимир Зеленський призначив Романа Лещенка уповноваженим Президента України із земельних питань.