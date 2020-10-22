Зеленский о назначении председателя Держгеокадастру: ежедневно - угрозы, ездят машины, какие-то бандиты

"Этого парня, Лещенко, я его не знаю, я его не знал, пока не начал заниматься политикой. Даже просто назначить его главой Геокадастра было сложно. Каждый день - угрозы, ездят машины, какие-то бандиты, какие звонки. Сбивали уже здесь, в правительстве, когда назначали. Вот что происходит в стране ", - сказал Зеленский.

Отметим, распоряжением Кабинета Министров Украины от 10 июня 2020 № 643-р Лещенко Роман Николаевич назначен главой Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Напомним, 1 октября 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский назначил Романа Лещенко уполномоченным Президента Украины по земельным вопросам.