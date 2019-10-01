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Уповноваженим Президента із земельних питань призначено Романа Лещенка

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив Романа Лещенка уповноваженим Президента України із земельних питань (поза штатом), передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента у Twitter.

Уповноваженим Президента із земельних питань призначено Романа Лещенка

У повідомленні також зазначено,що 1 жовтня Глава держави підписав відповідний указ і побажав успіхів новому уповноваженому.

Додамо, що на сайті Офісу Президента розміщено відповідний указ №727/2019.

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"Призначити Лещенка Романа Миколайовича Уповноваженим Президента України з земельних питань (поза штатом)", - зазначено у документі.

Довідка. Роман Лещенко закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, має ступінь доктора філософії у галузі права. З 2013 року викладає в Університеті ім. Шевченка. Є депутатом Жашківської районної ради.

Нагадаємо, оприлюднено проект закону про ринок землі.

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