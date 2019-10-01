Уполномоченным Президента по земельным вопросам назначен Роман Лещенко
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Романа Лещенко уполномоченным Президента Украины по земельным вопросам (вне штата), передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента в Twitter.
В сообщении также отмечается, что 1 октября Глава государства подписал соответствующий указ и пожелал успехов новому уполномоченному.
Добавим, что на сайте Офиса Президента размещен соответствующий указ №727/2019.
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"Назначить Лещенко Романа Николаевича Уполномоченным Президента Украины по земельным вопросам (вне штата)", - говорится в документе.
Справка. Роман Лещенко закончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, имеет степень доктора философии в области права. С 2013 года преподает в Университете им. Шевченко. Является депутатом Жашковского районного совета.
Напомним, обнародован проект закона о рынке земли.