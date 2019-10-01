Уполномоченным Президента по земельным вопросам назначен Роман Лещенко

В сообщении также отмечается, что 1 октября Глава государства подписал соответствующий указ и пожелал успехов новому уполномоченному.

Добавим, что на сайте Офиса Президента размещен соответствующий указ №727/2019.

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"Назначить Лещенко Романа Николаевича Уполномоченным Президента Украины по земельным вопросам (вне штата)", - говорится в документе.

Справка. Роман Лещенко закончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, имеет степень доктора философии в области права. С 2013 года преподает в Университете им. Шевченко. Является депутатом Жашковского районного совета.

Напомним, обнародован проект закона о рынке земли.