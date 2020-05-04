Зеленський про мінуси медреформи: близько 50 тис. медиків можуть втратити роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У разі продовження медичної реформи може бути звільнено 50 тисяч медиків та закрито 332 лікарні по Україні. Про це заявив у відеозверненні Президент Володимир Зеленський, передає УНН.
“Правда полягає в тому, що реформа має як великі плюси, так і очевидні мінуси. Наше завдання зберегти усі позитивні моменти і терміново виправити помилки. Зокрема, через новий механізм фінансування може бути звільнено близько 50 тис. медиків та закрито 332 лікарні по Україні. Майже 1000 лікарень отримає набагато менше грошей, ніж у минулому році”, - сказав Зеленський.
За його словами, під загрозою опинилася екстрена медична допомога, багатопрофільні лікарні, госпіталі ветеранів.
“Я не можу цього всього допустити. Я не можу допустити скорочення бригад швидкої допомоги та ситуації, коли людині стало погано в понеділок, а швидка доїхала до неї у вівторок”, - сказав Зеленський.
Нагадаємо, як повідомив Президент Зеленський, від передчасного пом’якшення карантину до кінця року в Україні можуть загинути 120 тисяч людей. Попри негативний вплив на економіку, пом’якшення карантину буде поетапним.