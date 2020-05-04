Зеленский о минусах медреформы: около 50 тыс. медиков могут потерять работу

"Правда заключается в том, что реформа имеет как большие плюсы, так и очевидные минусы. Наша задача сохранить все положительные моменты и срочно исправить ошибки. В частности, из-за нового механизма финансирования может быть уволено около 50 тыс. медиков и закрыто 332 больницы по Украине. Почти 1000 больниц получит гораздо меньше денег, чем в прошлом году", - сказал Зеленский.

По его словам, под угрозой оказалась экстренная медицинская помощь, многопрофильные больницы, госпитали ветеранов.

"Я не могу этого всего допустить. Я не могу допустить сокращения бригад скорой помощи и ситуации, когда человеку стало плохо в понедельник, а скорая доехала к нему во вторник", - сказал Зеленский.

Напомним, как сообщил Президент Зеленский, от преждевременного смягчения карантина до конца года в Украине могут погибнуть 120 тыс. человек. Несмотря на негативное влияние на экономику, смягчение карантина будет поэтапным.