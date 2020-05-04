Якщо в Україні буде передчасне пом’якшення карантину, то загинуть 120 тисяч людей – Зеленський

“Так, є негативний вплив карантину на економіку, втрати від нього болючі. Але потенційні втрати від високої захворюваності та смертності катастрофічні. Згідно досліджень, повна відміна карантину матиме шокуючі наслідки. Якщо завтра ми повернемось до звичного нам ритму життя, це потенційно плюс 120 тисяч смертей до кінця року. Саме тому пом’якшення карантину не може бути передчасним, воно поетапне”, - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив постанову про продовження в Україні карантину до 22 травня та пом'якшення карантину з 11 травня.