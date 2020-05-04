Якщо в Україні буде передчасне пом’якшення карантину, то загинуть 120 тисяч людей – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Від передчасного пом’якшення карантину до кінця року в Україні можуть загинути 120 тисяч людей. Попри негативний вплив на економіку, пом’якшення карантину буде поетапним. Про це заявив у відеозверненні Президент Володимир Зеленський, передає УНН.
“Так, є негативний вплив карантину на економіку, втрати від нього болючі. Але потенційні втрати від високої захворюваності та смертності катастрофічні. Згідно досліджень, повна відміна карантину матиме шокуючі наслідки. Якщо завтра ми повернемось до звичного нам ритму життя, це потенційно плюс 120 тисяч смертей до кінця року. Саме тому пом’якшення карантину не може бути передчасним, воно поетапне”, - сказав Зеленський.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив постанову про продовження в Україні карантину до 22 травня та пом'якшення карантину з 11 травня.