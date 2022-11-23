Зеленський про масований ракетний удар: рф довела всьому світу, що є спонсором тероризму
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. росія довела всьому світу, що вона дійсно держава-спонсор тероризму, влаштувавши сьогодні новий масований обстріл України. Про це у відеозверненні заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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«Сьогодні Європарламент визнав росію державою-спонсором тероризму нарешті. Дякую всім європарламентарям. А потім росія довела всьому світу, що це все правда застосувавши 67 ракет по нашій інфраструктурі, нашій енергетиці, звичайним людям. Результат трагічний, велика кількість поранених, є загиблі», - розповів Зеленський.
Також він прокоментував ситуацію зі світлом та водопостачанням.
«Що стосується світла та водопостачання, то всі працюють. Енергетики працюють, ДСНСники працюють, місцева влада. Завдання поставлено, ми все це відновимо, пройдемо, тому що ми з вами незламний народ», - сказав Зеленський.
Доповнення
По всій Україні застосовані аварійні відключення електроенергії через новий масований ракетний обстріл.
Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов звернувся до Кремля й заявив, що обстріл ані на крок не наблизять бажання провести перемовини. З країною-терористом – перемовини тільки через приціл Сил оборони України.