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Зеленський про Давоський форум: маємо підтримку з боку інвесторів

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Зустрічі, які відбулися в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі, продемонстрували, що Україна має підтримку з боку інвесторів, наголосив Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський про Давоський форум: маємо підтримку з боку інвесторів

"Ми маємо цю підтримку. До нас зовсім по-іншому ставляться, нам вірять. Треба відкривати Україну, відкидати такі слова, як "корупційна", "застаріла", згадки про старі бізнес-групи чи політичний вплив", – сказав Глава держави у коментарі ЗМІ в Єрусалимі.

Президент зазначив, що він провів важливі зустрічі на полях Всесвітнього економічного форуму.

"Я не вперше запрошую інвесторів. Ми готуємо для них програми. Це не просто слова", – підкреслив Володимир Зеленський.

Глава держави також наголосив на важливості роботи Українського дому в Давосі.

"Мені здається, що це слід розширювати, треба виділятися. Якщо ти хочеш, щоб саме до тебе заходили (інвестиції. – Ред.), треба постійно розмовляти з інвесторами", – зазначив Президент.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відвідав Український дім у Давосі.

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