Зеленський про Давоський форум: маємо підтримку з боку інвесторів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Зустрічі, які відбулися в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі, продемонстрували, що Україна має підтримку з боку інвесторів, наголосив Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Ми маємо цю підтримку. До нас зовсім по-іншому ставляться, нам вірять. Треба відкривати Україну, відкидати такі слова, як "корупційна", "застаріла", згадки про старі бізнес-групи чи політичний вплив", – сказав Глава держави у коментарі ЗМІ в Єрусалимі.
Президент зазначив, що він провів важливі зустрічі на полях Всесвітнього економічного форуму.
"Я не вперше запрошую інвесторів. Ми готуємо для них програми. Це не просто слова", – підкреслив Володимир Зеленський.
Глава держави також наголосив на важливості роботи Українського дому в Давосі.
"Мені здається, що це слід розширювати, треба виділятися. Якщо ти хочеш, щоб саме до тебе заходили (інвестиції. – Ред.), треба постійно розмовляти з інвесторами", – зазначив Президент.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відвідав Український дім у Давосі.