Зеленский о Давосском форуме: имеем поддержку со стороны инвесторов

"Мы имеем эту поддержку. К нам совсем по-другому относятся, нам верят. Надо открывать Украину, отвергать такие слова, как "коррупционная", "устарелая", упоминания о старых бизнес-группах или политическом влиянии", - сказал Глава государства в комментарии СМИ в Иерусалиме.

Президент отметил, что он провел важные встречи на полях Всемирного экономического форума.

"Я не первый раз приглашаю инвесторов. Мы готовим для них программы. Это не просто слова", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства также отметил важность работы Украинского дома в Давосе.

"Мне кажется, что это следует расширять, надо выделяться. Если ты хочешь, чтобы именно к тебе заходили (инвестиции. - ред.), надо постоянно разговаривать с инвесторами", - отметил Президент.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский посетил Украинский дом в Давосе.