Зеленский о Давосском форуме: имеем поддержку со стороны инвесторов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Встречи, которые состоялись в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, показали, что Украина имеет поддержку со стороны инвесторов, отметил Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН со ссылкой на пресс- службу Офиса Президента.
"Мы имеем эту поддержку. К нам совсем по-другому относятся, нам верят. Надо открывать Украину, отвергать такие слова, как "коррупционная", "устарелая", упоминания о старых бизнес-группах или политическом влиянии", - сказал Глава государства в комментарии СМИ в Иерусалиме.
Президент отметил, что он провел важные встречи на полях Всемирного экономического форума.
"Я не первый раз приглашаю инвесторов. Мы готовим для них программы. Это не просто слова", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Глава государства также отметил важность работы Украинского дома в Давосе.
"Мне кажется, что это следует расширять, надо выделяться. Если ты хочешь, чтобы именно к тебе заходили (инвестиции. - ред.), надо постоянно разговаривать с инвесторами", - отметил Президент.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский посетил Украинский дом в Давосе.