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Зеленський призначив нового голову Хмельницької ОДА

Зеленський призначив нового голову Хмельницької ОДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Сьогодні, 3 грудня, Володимир Зеленський призначив Сергія Гамалія головою Хмельницької облдержадміністрації. Про це повідомляє пресслужба ОП, інформує УНН.

“Президент України Володимир Зеленський призначив головою Хмельницької обласної державної адміністрації Сергія Гамалія. Відповідний указ № 535/2020 Глава держави підписав третього грудня”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час зустрічі в Офісі Президента Володимир Зеленський вручив голові Хмельницької ОДА службове посвідчення та побажав показати високий результат на новій посаді.

“Сергій Гамалій народився 1979 року в м. Кам’янці-Подільському Хмельницької області. У 2001-му закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (правознавство, юрист), а у 2003 році – Подільську державну аграрно-технічну академію (облік і аудит, економіст-бухгалтер). З 2005 до 2007 року Сергій Гамалій працював юрисконсультом Instytut Maszyn Spozywczych (м. Варшава). У 2004-2009 роках був помічником депутата Кам’янець-Подільської міської ради на громадських засадах. З 2007-го займався підприємницькою діяльністю”, - зазначили в ОП.

Нагадаємо, що 18 листопада уряд погодив кандидатуру бізнесмена Сергія Гамалія на посаду очільника Хмельницької обласної державної адміністрації.

Українські Національні Новини

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