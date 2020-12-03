Зеленский назначил нового главу Хмельницкой ОГА

"Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Хмельницкой областной государственной администрации Сергея Гамалия. Соответствующий указ № 535/2020 Глава государства подписал третьего декабря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время встречи в Офисе Президента Владимир Зеленский вручил главе Хмельницкой ОГА служебное удостоверение и пожелал показать высокий результат на новой должности.

"Сергей Гамалий родился 1979 года в г. Каменце-Подольском Хмельницкой области. В 2001-м окончил Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича (правоведение, юрист), а в 2003 году - Подольскую государственную аграрно-техническую академию (учет и аудит, экономист-бухгалтер). С 2005 по 2007 год Сергей Гамалий работал юрисконсультом Instytut Maszyn Spozywczych (г. Варшава). В 2004-2009 годах был помощником депутата Каменец-Подольского городского совета на общественных началах. С 2007 года занимался предпринимательской деятельностью", - отметили в ОП.

Напомним, что 18 ноября правительство согласовало кандидатуру бизнесмена Сергея Гамалия на должность главы Хмельницкой областной государственной администрации.