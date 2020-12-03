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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 11735 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 43462 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 63487 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 76084 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 88885 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112387 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114138 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Зеленский назначил нового главу Хмельницкой ОГА

Зеленский назначил нового главу Хмельницкой ОГА

Киев  •  УНН

 • 21477 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Сегодня, 3 декабря, Владимир Зеленский назначил Сергея Гамалия головой Хмельницкой облгосадминистрации. Об этом сообщает пресс-служба ОП, информирует УНН.

"Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Хмельницкой областной государственной администрации Сергея Гамалия. Соответствующий указ № 535/2020 Глава государства подписал третьего декабря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время встречи в Офисе Президента Владимир Зеленский вручил главе Хмельницкой ОГА служебное удостоверение и пожелал показать высокий результат на новой должности.

"Сергей Гамалий родился 1979 года в г. Каменце-Подольском Хмельницкой области. В 2001-м окончил Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича (правоведение, юрист), а в 2003 году - Подольскую государственную аграрно-техническую академию (учет и аудит, экономист-бухгалтер). С 2005 по 2007 год Сергей Гамалий работал юрисконсультом Instytut Maszyn Spozywczych (г. Варшава). В 2004-2009 годах был помощником депутата Каменец-Подольского городского совета на общественных началах. С 2007 года занимался предпринимательской деятельностью", - отметили в ОП.

Напомним, что 18 ноября правительство согласовало кандидатуру бизнесмена Сергея Гамалия на должность главы Хмельницкой областной государственной администрации.

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