Кабмін погодив кандидата на посаду голови Хмельницької ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Уряд погодив кандидатуру бізнесмена Сергія Гамалія на посаду очільника Хмельницької обласної державної адміністрації. Рішення було ухвалене на засіданні Кабінету міністрів України у середу, 18 листопада, передає кореспондент УНН.
“Я прийшов із бізнесу. Ніколи не був держслужбовцем. Ніколи не був членом жодної партії. Займався ресторанним та транспортним бізнесом”, - розповів Гамалій під час звернення до урядовців.
Посаду очільника облдержадміністрації Сергій Гамалій має зайняти замість Дмитра Габінета, який керував областю з 21 листопада 2019 року.
Додамо, що кандидатуру Гамалія уряд схвалив одноголосно.
Додамо, що напередодні Президент України Володимир Зеленский видав два укази, якими звільнив голову Миколаївської ОДА та призначив тимчасового виконувача обов’язків.