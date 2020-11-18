Кабмін погодив кандидата на посаду голови Хмельницької ОДА

“Я прийшов із бізнесу. Ніколи не був держслужбовцем. Ніколи не був членом жодної партії. Займався ресторанним та транспортним бізнесом”, - розповів Гамалій під час звернення до урядовців.

Посаду очільника облдержадміністрації Сергій Гамалій має зайняти замість Дмитра Габінета, який керував областю з 21 листопада 2019 року.

Додамо, що кандидатуру Гамалія уряд схвалив одноголосно.

Додамо, що напередодні Президент України Володимир Зеленский видав два укази, якими звільнив голову Миколаївської ОДА та призначив тимчасового виконувача обов’язків.



