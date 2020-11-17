Президент звільнив голову Миколаївської ОДА і призначив тимчасового
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленский видав два укази, якими звільнив діючого голову Миколаївської ОДА та призначив тимчасового виконувача обов’язків. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Звільнити Стадніка Олександра Васильовича з посади голови Миколаївської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться у тексті указу №502/2020.
Іншим указом, №503/2020 Президент наказав тимчасово покласти виконання обов’язків голови Миколаївської обласної державної адміністрації на Решетілова Георгія Олександровича.
Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні у середу заслухав трьох кандидатів на посади голів Миколаївської, Одеської та Сумської ОДА.