Президент звільнив голову Миколаївської ОДА і призначив тимчасового

"Звільнити Стадніка Олександра Васильовича з посади голови Миколаївської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться у тексті указу №502/2020.

Іншим указом, №503/2020 Президент наказав тимчасово покласти виконання обов’язків голови Миколаївської обласної державної адміністрації на Решетілова Георгія Олександровича.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні у середу заслухав трьох кандидатів на посади голів Миколаївської, Одеської та Сумської ОДА.