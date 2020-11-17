Президент уволил главу Николаевской ОГА и назначил временного

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 27667 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 97855 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 70878 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 107126 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 84919 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 94222 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102184 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101245 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101168 просмотра

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3 марта, 21:00 • 114483 просмотра

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Президент уволил главу Николаевской ОГА и назначил временного

Президент уволил главу Николаевской ОГА и назначил временного

Киев  •  УНН

 • 13656 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский издал два указа, которыми уволил действующего главу Николаевской ОГА и назначил временно исполняющего обязанности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Уволить Стадника Александра Васильевича с должности главы Николаевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в тексте указа №502/2020.

Другим указом, №503/2020 Президент приказал временно возложить исполнение обязанностей главы Николаевской областной государственной администрации на Решетилова Георгия Александровича.

Напомним, Кабинет министров на заседании в среду заслушал трех кандидатов на должности глав Николаевской, Одесской и Сумской ОГА.

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