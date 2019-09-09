Зеленський призначив голові Держприкордонслужби двох заступників
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Президент України Володимр Зеленський призначив двох заступників голови Держприкордонслужби, підписавши відповідні укази, які оприлюднив Офіс Президента України, передає УНН.
"Призначити Нікіфоренка Володимира Степановича першим заступником Голови Державної прикордонної служби України", - йдеться в указі №673/2019.
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Ще одним заступником голови Держприкордонслужби став Вадим Ченчик.
"Призначити Ченчика Вадима Миколайовича заступником Голови Державної прикордонної служби України", - йдеться в указі №674/2019.