Зеленский назначил голове Госпогранслужбы двух заместителей
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Президент Украины Володимр Зеленский назначил двух заместителей главы Госпогранслужбы, подписав соответствующие указы, которые обнародовал Офис Президента Украины, передает УНН.
"Назначить Никифоренко Владимира Степановича первым заместителем Главы Государственной пограничной службы Украины", - говорится в указе №673/2019.
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Еще одним заместителем Главы Госпогранслужбы стал Вадим Ченчик.
"Назначить Ченчика Вадима Николаевича заместителем Председателя Государственной пограничной службы Украины", - говорится в указе №674 / 2019.