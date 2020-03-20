Зеленський призначив голів семи РДА
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський 19 березня підписав розпорядження про призначення голів семи райдержадміністрацій на Полтавщині. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані на сайті Глави держави.
Так, Президент звільнив попередніх керівників районів та призначив наступних:
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- Наталію Величко головою Глобинської районної державної адміністрації Полтавської області;
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- Геннадія Хорошуна головою Зіньківської районної державної адміністрації Полтавської області;
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- Тетяну Данільченко головою Чутівської районної державної адміністрації Полтавської області;
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- Романа Сидоренка головою Оржицької районної державної адміністрації Полтавської області;
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- Івана Черкуна головою Решетилівської районної державної адміністрації Полтавської області;
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- Тетяну Костенко головою Лохвицької районної державної адміністрації Полтавської області;
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- Павла Лугового головою Котелевської районної державної адміністрації Полтавської області.
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Як раніше повідомляв УНН, Зеленський увів Резнікова до складу РНБО.