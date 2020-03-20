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Зеленський призначив голів семи РДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський 19 березня підписав розпорядження про призначення голів семи райдержадміністрацій на Полтавщині. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані на сайті Глави держави.

Так, Президент звільнив попередніх керівників районів та призначив наступних:

  • Наталію Величко головою Глобинської районної державної адміністрації Полтавської області;
  • Геннадія Хорошуна головою Зіньківської районної державної адміністрації Полтавської області;
  • Тетяну Данільченко головою Чутівської районної державної адміністрації Полтавської області;
  • Романа Сидоренка головою Оржицької районної державної адміністрації Полтавської області;
  • Івана Черкуна головою Решетилівської районної державної адміністрації Полтавської області;
  • Тетяну Костенко головою Лохвицької районної державної адміністрації Полтавської області;
  • Павла Лугового головою Котелевської районної державної адміністрації Полтавської області.

Як раніше повідомляв УНН, Зеленський увів Резнікова до складу РНБО.

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