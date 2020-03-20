Зеленский назначил глав семи РГА

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 109210 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 111352 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 109863 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 120771 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102769 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106655 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107058 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131721 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130527 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 191581 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

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Зеленский назначил глав семи РГА

Зеленский назначил глав семи РГА

Киев  •  УНН

 • 15180 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский 19 марта подписал распоряжения о назначении председателей семи райгосадминистраций в Полтавской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные на сайте Главы государства.

Так, Президент уволил предыдущих руководителей районов и назначил следующих:

  • Наталью Величко главой Глобинской районной государственной администрации Полтавской области;
  • Геннадия Хорошуна главой Зиньковской районной государственной администрации Полтавской области;
  • Татьяну Данильченко главой Чутовской районной государственной администрации Полтавской области;
  • Романа Сидоренко главой Оржицкой районной государственной администрации Полтавской области;
  • Ивана Черкуна главой Решетиловской районной государственной администрации Полтавской области;
  • Татьяну Костенко главой Лохвицкой районной государственной администрации Полтавской области;
  • Павла Лугового главой Котелевской районной государственной администрации Полтавской области.

Как ранее сообщал УНН, Зеленский ввел Резникова в состав СНБО.

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