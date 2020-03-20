Зеленский назначил глав семи РГА
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский 19 марта подписал распоряжения о назначении председателей семи райгосадминистраций в Полтавской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные на сайте Главы государства.
Так, Президент уволил предыдущих руководителей районов и назначил следующих:
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- Наталью Величко главой Глобинской районной государственной администрации Полтавской области;
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- Геннадия Хорошуна главой Зиньковской районной государственной администрации Полтавской области;
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- Татьяну Данильченко главой Чутовской районной государственной администрации Полтавской области;
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- Романа Сидоренко главой Оржицкой районной государственной администрации Полтавской области;
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- Ивана Черкуна главой Решетиловской районной государственной администрации Полтавской области;
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- Татьяну Костенко главой Лохвицкой районной государственной администрации Полтавской области;
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- Павла Лугового главой Котелевской районной государственной администрации Полтавской области.
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Как ранее сообщал УНН, Зеленский ввел Резникова в состав СНБО.