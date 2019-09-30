Зеленський призначив Блажівську членом Вищої ради правосуддя
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Оксану Блажівську призначено членом Вищої ради правосуддя указом Глави держави №720/2019 від 30 вересня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Президента.
“Призначити Блажівську Оксану Євгенівну членом Вищої ради правосуддя”, — сказано у документі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вища рада правосуддя обрала нового очільника
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння міністру закордонних справ Вадиму Пристайку дипломатичного ранга Надзвичайного і Повноважного Посла.