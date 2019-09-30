Зеленский назначил Блаживскую членом Высшего совета правосудия
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Оксану Блаживскую назначено членом Высшего совета правосудия указом Главы государства №720/2019 от 30 сентября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента.
"Назначить Блаживскую Оксану Евгеньевну членом Высшего совета правосудия", - сказано в документе.
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Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении министру иностранных дел Вадиму Пристайко дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла.