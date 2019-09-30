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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Зеленський присвоїв Пристайку дипломатичний ранг посла

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння міністру закордонних справ Вадиму Пристайку дипломатичного ранга Надзвичайного і Повноважного Посла. Про це йдеться у президентському указі №723/2019 від 30 вересня, передає УНН.

Зеленський присвоїв Пристайку дипломатичний ранг посла

"Присвоїти Пристайку Вадиму Володимировичу - міністру закордонних справ України - дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла", - йдеться у тексті документа.

Додамо, до цього Пристайко мав дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посланника першого класу.

Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну, у тому числі Пристайка на посаді голови МЗС.

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