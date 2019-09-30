Зеленський присвоїв Пристайку дипломатичний ранг посла
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння міністру закордонних справ Вадиму Пристайку дипломатичного ранга Надзвичайного і Повноважного Посла. Про це йдеться у президентському указі №723/2019 від 30 вересня, передає УНН.
"Присвоїти Пристайку Вадиму Володимировичу - міністру закордонних справ України - дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла", - йдеться у тексті документа.
Додамо, до цього Пристайко мав дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посланника першого класу.
Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну, у тому числі Пристайка на посаді голови МЗС.