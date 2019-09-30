Зеленский присвоил Пристайко дипломатический ранг посла

"Присвоить Пристайко Вадиму Владимировичу - министру иностранных дел Украины - дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла", - говорится в тексте документа.

Добавим, до этого Пристайко имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса.

Напомним, 29 августа Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина, в том числе Пристайко на посту главы МИД.