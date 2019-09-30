Зеленский присвоил Пристайко дипломатический ранг посла
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении министру иностранных дел Вадиму Пристайко дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла. Об этом говорится в президентском указе №723/2019 от 30 сентября, передает УНН.
"Присвоить Пристайко Вадиму Владимировичу - министру иностранных дел Украины - дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла", - говорится в тексте документа.
Добавим, до этого Пристайко имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса.
Напомним, 29 августа Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина, в том числе Пристайко на посту главы МИД.