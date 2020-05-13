Зеленський прийшов на засідання ВР просити нардепів проголосувати за "банківський" законопроект

“Я думаю, що таки питання банківського закону дуже затягнулося, медики захищають життя і здоров’я українців, наші військові захищають наш суверенітет і територіальну цілісність. Вони герої сьогодні. Є питання нашої економіки. Я скажу вам дуже просто, найважливіше — упродовж вашої каденції буде декілька важливих історичних законів, які повинні об’єднувати всю країну. Я хотів би, щоби саме так сьогодні пройшло голосування, я хочу, щоб ви підтримали цей законопроект”, — сказав Зеленський.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада України розпочала позачергове засідання, на якому планує розглянути законопроект про банки, а також заслухати представників уряду та голову НБУ.