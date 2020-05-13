Рада розпочала позачергове засідання, присутній Прем’єр
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Верховна Рада України розпочала позачергове засідання, на якому планує розглянути законопроект про банки, а також заслухати представників уряду та голову НБУ Якова Смолія, передає кореспондент УНН.
Так, на позачерговому засіданні ВР зареєструвалося 317 народних депутатів України.
У сесійній залі присутні представники Кабміну, зокрема, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
Нагадаємо, як повідомила УНН заступниця голови фракції СН Євгенія Кравчук, ВРУ 13 травня розпочне позачергове засідання із години запитань до уряду та звіту Національного банку України.