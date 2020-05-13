Рада начала внеочередное заседание, присутствует Премьер
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Верховная Рада Украины начала внеочередное заседание, на котором планирует рассмотреть законопроект о банках, а также заслушать представителей правительства и председателя НБУ Якова Смолия, передает корреспондент УНН.
Так, на внеочередном заседании ВР зарегистрировалось 317 народных депутатов Украины.
В сессионном зале присутствуют представители Кабмина, в частности, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Напомним, как сообщила УНН заместитель председателя фракции СН Евгения Кравчук, ВРУ 13 мая начнет внеочередное заседание с часа вопросов к правительству и отчета Национального банка Украины.