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Зеленский пришел на заседание ВР просить нардепов проголосовать за "банковский" законопроект

Киев • УНН

 • 12344 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский пришел на внеочередное заседание ВРУ и отметил, что хочет, чтобы нардепы поддержали законопроект о банках, передает корреспондент УНН.

Зеленский пришел на заседание ВР просить нардепов проголосовать за "банковский" законопроект

“Я думаю, что таки вопрос банковского закона очень затянулся, медики защищают жизнь и здоровье украинцев, наши военные защищают наш суверенитет и территориальную целостность. Они герои сегодня. Есть вопрос нашей экономики. Я скажу вам очень просто, самое важное — в течение вашей каденции будет несколько важных исторических законов, которые должны объединять всю страну. Я хотел бы, чтобы именно так сегодня прошло голосование, я хочу, чтобы вы поддержали этот законопроект”, — сказал Зеленский.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины начала внеочередное заседание, на котором планирует рассмотреть законопроект о банках, а также заслушать представителей правительства и председателя НБУ.

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