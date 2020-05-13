Зеленский пришел на заседание ВР просить нардепов проголосовать за "банковский" законопроект
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский пришел на внеочередное заседание ВРУ и отметил, что хочет, чтобы нардепы поддержали законопроект о банках, передает корреспондент УНН.
“Я думаю, что таки вопрос банковского закона очень затянулся, медики защищают жизнь и здоровье украинцев, наши военные защищают наш суверенитет и территориальную целостность. Они герои сегодня. Есть вопрос нашей экономики. Я скажу вам очень просто, самое важное — в течение вашей каденции будет несколько важных исторических законов, которые должны объединять всю страну. Я хотел бы, чтобы именно так сегодня прошло голосование, я хочу, чтобы вы поддержали этот законопроект”, — сказал Зеленский.
Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины начала внеочередное заседание, на котором планирует рассмотреть законопроект о банках, а также заслушать представителей правительства и председателя НБУ.