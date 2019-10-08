Зеленський привітав юристів зі святом
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав юристів із професійним святом. Привітання було розміщено на офіційному сайті голови держави, передає УНН.
"Шановні друзі! Щиро вітаю вас із професійним святом — Днем юриста. Ваша щоденна і самовіддана боротьба за справедливість, гуманність, законність та правопорядок відіграють провідну роль у подоланні викликів сьогодення і розбудові України як правової та демократичної держави", - написав Президент.
Також він зазначив, що переконаний, що правнича спільнота компетентних, зрілих та ініціативних фахівців і надалі докладатиме зусиль задля наближення вітчизняної правової системи до європейських стандартів, утвердження принципів верховенства права, вірності ідеалам правди і поваги до закону.
"Бажаю усім вам міцного здоров’я, миру, наснаги та нових звершень в ім’я України", - підсумував Володимир Зеленський.
Нагадаємо, 6 жовтня Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем учителя.