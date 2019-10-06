Зеленський привітав українців з Днем учителя
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем учителя, який святкують в країні щорічно в другу неділю жовтня. Свої вітання Президент висловив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Вітаю всіх освітян України з Днем Учителя! Я свідомо пишу „Учитель“ з великої літери — на знак безмежної шани до вашої праці. Щодня ви даруєте своїм учням найцінніший скарб — знання! Щодня сієте у свідомості вихованців зернята людяності, ввічливості, доброти та мудрості. Плоди цієї кропіткої роботи не з’являться швидко, для цього потрібні роки. Тож кожного дня ви наполегливо та самовіддано, не заради нагород чи слави робите свою складну справу”, — написав Зеленський.
Він зауважив, що на працівники дитячих садочків, шкіл, ліцеїв і гімназій, закладів професійно-технічної та вищої освіти покладено відповідальну місію: виховання нових поколінь.
“Саме тому ваша професія повинна стати для держави стратегічною. І кожен з вас має відчути це не тільки на словах. Бажаю вам міцного здоров’я, натхнення та учнів, якими ви будете пишатися!”, — наголосив Президент.
Нагадаємо, 1 вересня в Україні відзначили день знань.