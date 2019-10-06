Зеленский поздравил украинцев с Днем учителя

“Поздравляю всех педагогов Украины с Днем Учителя! Я сознательно пишу „Учитель“ с большой буквы — в знак безграничного уважения к вашей работе. Ежедневно вы дарите своим ученикам самое ценное сокровище — знания! Ежедневно сеете в сознании воспитанников зерна человечности, вежливости, доброты и мудрости. Плоды этой кропотливой работы не появятся быстро, для этого нужны годы. Поэтому каждый день вы упорно и самоотверженно, не ради наград или славы делаете свое сложное дело”, — написал Зеленский.

Он отметил, что на работники детских садов, школ, лицеев и гимназий, учреждений профессионально-технического и высшего образования возложена ответственная миссия: воспитание новых поколений.

“Именно поэтому ваша профессия должна стать для государства стратегической. И каждый из вас должен почувствовать это не только на словах. Желаю вам крепкого здоровья, вдохновения и учеников, которыми вы будете гордиться!”, — подчеркнул Президент.

Напомним, 1 сентября в Украине отметили День знаний.