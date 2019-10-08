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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский поздравил юристов с праздником

Киев • УНН

 • 13041 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил юристов с профессиональным праздником. Поздравление было размещено на официальном сайте главы государства, передает УНН.

Зеленский поздравил юристов с праздником

"Уважаемые друзья! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем юриста. Ваш ежедневная и самоотверженная борьба за справедливость, гуманность, законность и правопорядок играют ведущую роль в преодолении вызовов современности и развитии Украины как правового и демократического государства", - написал Президент.

Также он отметил, что убежден, что юридическое сообщество компетентных, зрелых и инициативных специалистов и в дальнейшем будет прилагать усилия для приближения отечественной правовой системы к европейским стандартам, утверждения принципов верховенства права, верности идеалам правды и уважения к закону.

"Желаю всем вам крепкого здоровья, мира, вдохновения и новых свершений во имя Украины", - подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, 6 октября Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем учителя.

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