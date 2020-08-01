Зеленський привітав Швейцарію із національним святом
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Україна та Швейцарія мають амбітні плани щодо розширення співпраці, а проведені нещодавно переговори були продуктивними. Про це повідомив у Twitter Президент Володимир Зеленський у своєму привітанні Швейцарії з національним святом, інформує УНН.
"Щиро вітаю Швейцарію з Національним святом! Плідні переговори в межах першого в історії дипломатичних відносин державного візиту президента Швейцарії Симонетти Соммаруги в Україну підтвердили успіх співпраці зі швейцарськими партнерами та визначили амбітні плани її розширення. Миру та процвітання!", - написав Зеленський.
Як повідомлялося раніше в УНН, президент Швейцарії привітала домовленності ТКГ щодо посилення режиму тиші на Донбасі.
Нагадаємо, 20 липня відбувся перший в історії України візит президента Швейцарії, під час якого сторони підписали низку двосторонніх договорів, а також відвідали прифронтову зону.
Пізніше Зеленський підбив підсумки свого візиту на Донбас разом з президентом Швейцарії.
Щиро вітаю Швейцарію з Національним святом! Плідні переговори в межах першого в історії дипломатичних відносин державного візиту @s_sommaruga в Україну підтвердили успіх співпраці зі швейцарськими партнерами та визначили амбітні плани її розширення. Миру та процвітання! pic.twitter.com/SKjHtuv4ag— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 1, 2020