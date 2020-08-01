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Зеленський привітав Швейцарію із національним святом

Зеленський привітав Швейцарію із національним святом

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Україна та Швейцарія мають амбітні плани щодо розширення співпраці, а проведені нещодавно переговори були продуктивними. Про це повідомив у Twitter Президент Володимир Зеленський у своєму привітанні Швейцарії з національним святом, інформує УНН.

"Щиро вітаю Швейцарію з Національним святом! Плідні переговори в межах першого в історії дипломатичних відносин державного візиту президента Швейцарії Симонетти Соммаруги в Україну підтвердили успіх співпраці зі швейцарськими партнерами та визначили амбітні плани її розширення. Миру та процвітання!", - написав Зеленський.

Як повідомлялося раніше в УНН, президент Швейцарії привітала домовленності ТКГ щодо посилення режиму тиші на Донбасі.

Нагадаємо, 20 липня відбувся перший в історії України візит президента Швейцарії, під час якого сторони підписали низку двосторонніх договорів, а також відвідали прифронтову зону.

Пізніше Зеленський підбив підсумки свого візиту на Донбас разом з президентом Швейцарії.

Щиро вітаю Швейцарію з Національним святом! Плідні переговори в межах першого в історії дипломатичних відносин державного візиту @s_sommaruga в Україну підтвердили успіх співпраці зі швейцарськими партнерами та визначили амбітні плани її розширення. Миру та процвітання! pic.twitter.com/SKjHtuv4ag

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 1, 2020

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