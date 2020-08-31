Зеленський присвоїв звання заслуженого журналіста України Комарову

Так, зокрема указами Президента України орденом княгині Ольги 2-го ступеня нагородили співачку Ніну Матвієнко. Також Зеленський присвоїв звання заслуженого журналіста України Дмитру Комарову.

Окрім того, Зеленський присвоїв спеціальне звання генерал-полковника цивільного захисту генерал-лейтенанту служби цивільного захисту, голові Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколі Чечоткіну, генералу поліції 2-го рангу, генералу поліції 3-го рангу.

"Для мене честь сьогодні нагороджувати кращих з найкращих українців… І дійсно, знаєте, про що, я тільки що подумав, що раніше ми зазвичай нагороджували найкращих людей, які прославляють нашу країну як в Україні, так і за її межами, зазвичай нагороджували із такими словами, починаючи це: "Був чи була, та чи інша людина". Я дивився на ці церемонії нагородження й мені завжди здавалося, що це дуже несправедливо", - сказав Зеленський.

За його словами, зазвичай згадували та нагороджували видатних українців посмертно.

"Тому що ми згадуємо про людей, які дійсно прославляють нашу країну, видатні люди, хто б це не був це в першу чергу наші військові, хто боронить наші кордони, це наші науковці, медики, вчителі, це працівники культури, мистецтва. Ми завжди згадуємо про них, коли їх на жаль вже з нами немає. Тому я хочу сьогодні від душі нагородити та подякувати вам за те, що ви з нами є, а не за те, що ви з нами були", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський на честь свята відзначив шахтарів державними нагородами.