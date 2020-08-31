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Зеленський присвоїв звання заслуженого журналіста України Комарову

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди України видатним українцям, серед яких співачка Ніна Матвієнко та журналіст Дмитро Комаров, передає кореспондент УНН.

Зеленський присвоїв звання заслуженого журналіста України Комарову

Так, зокрема указами Президента України орденом княгині Ольги 2-го ступеня нагородили співачку Ніну Матвієнко. Також Зеленський присвоїв звання заслуженого журналіста України Дмитру Комарову.

Окрім того, Зеленський присвоїв спеціальне звання генерал-полковника цивільного захисту генерал-лейтенанту служби цивільного захисту, голові Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколі Чечоткіну, генералу поліції 2-го рангу, генералу поліції 3-го рангу.

"Для мене честь сьогодні нагороджувати кращих з найкращих українців… І дійсно, знаєте, про що, я тільки що подумав, що раніше ми зазвичай нагороджували найкращих людей, які прославляють нашу країну як в Україні, так і за її межами, зазвичай нагороджували із такими словами, починаючи це: "Був чи була, та чи інша людина". Я дивився на ці церемонії нагородження й мені завжди здавалося, що це дуже несправедливо", - сказав Зеленський.

За його словами, зазвичай згадували та нагороджували видатних українців посмертно.

"Тому що ми згадуємо про людей, які дійсно прославляють нашу країну, видатні люди, хто б це не був це в першу чергу наші військові, хто боронить наші кордони, це наші науковці, медики, вчителі, це працівники культури, мистецтва. Ми завжди згадуємо про них, коли їх на жаль вже з нами немає. Тому я хочу сьогодні від душі нагородити та подякувати вам за те, що ви з нами є, а не за те, що ви з нами були", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський на честь свята відзначив шахтарів державними нагородами.

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