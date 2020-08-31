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Зеленский присвоил звание заслуженного журналиста Украины Комарову

Киев • УНН

 • 30440 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды Украины выдающимся украинцам, среди которых певица Нина Матвиенко и журналист Дмитрий Комаров, передает корреспондент УНН.

Зеленский присвоил звание заслуженного журналиста Украины Комарову

Так, в частности указами Президента Украины орденом княгини Ольги 2-й степени наградили певицу Нину Матвиенко. Также Зеленский присвоил звание заслуженного журналиста Украины Дмитрию Комарову.

Кроме того, Зеленский присвоил специальное звание генерал-полковника гражданской защиты генерал-лейтенанту службы гражданской защиты, главе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николаю Чечеткину, генералу полиции 2-го ранга, генералу полиции 3-го ранга.

"Для меня честь сегодня награждать лучших из лучших украинцев... И действительно, знаете о чем, я только что подумал, что раньше мы обычно награждали лучших людей, которые прославляют нашу страну как в Украине, так и за ее пределами, обычно награждали с такими словами, начиная это: "Был или была, тот или иной человек". Я смотрел на эти церемонии награждения и мне всегда казалось, что это очень несправедливо", - сказал Зеленский.

По его словам, обычно вспоминали и награждали выдающихся украинцев посмертно.

"Потому что мы вспоминаем о людях, которые действительно прославляют нашу страну, выдающиеся люди, кто бы это ни был, это в первую очередь наши военные, кто защищает наши границы, это наши ученые, медики, учителя, это работники культуры, искусства. Мы всегда вспоминаем о них, когда их, к сожалению, уже с нами нет. Поэтому я хочу сегодня от души наградить и поблагодарить вас за то, что вы с нами есть, а не за то, что вы с нами были", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Зеленский в честь праздника отметил шахтеров государственными наградами.

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