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Зеленський пригрозив відповідальністю за "тіньові" АЗС на Рівненщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Рівненської області пригрозив причетним до діяльності незаконних автозаправних станцій (АЗС) притягненням до відповідальності. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Глави держави.

"Я знаю, що у Рівненській області працює дуже багато "тіньових", скажімо так, незаконних АЗС. Хочу передати такий сигнал: будь ласка, припиніть це робити в найближчі дні, тому що ми не просто ретельно стежитимемо – ми будемо обмежувати вас у ваших днях свободи", – наголосив Президент.

Глава держави також закликав нового очільника Рівненської ОДА Віталія Коваля звернути увагу на цю проблему.

Нагадаємо, Зеленський представив нового голову Рівненської ОДА.

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