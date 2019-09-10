Зеленський пригрозив відповідальністю за "тіньові" АЗС на Рівненщині
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Рівненської області пригрозив причетним до діяльності незаконних автозаправних станцій (АЗС) притягненням до відповідальності. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Глави держави.
"Я знаю, що у Рівненській області працює дуже багато "тіньових", скажімо так, незаконних АЗС. Хочу передати такий сигнал: будь ласка, припиніть це робити в найближчі дні, тому що ми не просто ретельно стежитимемо – ми будемо обмежувати вас у ваших днях свободи", – наголосив Президент.
Глава держави також закликав нового очільника Рівненської ОДА Віталія Коваля звернути увагу на цю проблему.
Нагадаємо, Зеленський представив нового голову Рівненської ОДА.