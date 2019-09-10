Зеленский пригрозил ответственностью за "теневые" АЗС в Ровенской области

"Я знаю, что в Ровенской области работает очень много "теневых", скажем так, незаконных АЗС. Хочу передать такой сигнал: пожалуйста, прекратите это делать в ближайшие дни, потому что мы не просто тщательно будем следить - мы будем ограничивать вас в ваших днях свободы", - подчеркнул Президент.

Глава государства также призвал нового главу Ровенской ОГА Виталия Коваля обратить внимание на эту проблему.

Напомним, Зеленский представил нового председателя Ровенской ОГА.