Зеленский пригрозил ответственностью за "теневые" АЗС в Ровенской области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ровенскую область пригрозил причастным к деятельности незаконных автозаправочных станций (АЗС) привлечением к ответственности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Я знаю, что в Ровенской области работает очень много "теневых", скажем так, незаконных АЗС. Хочу передать такой сигнал: пожалуйста, прекратите это делать в ближайшие дни, потому что мы не просто тщательно будем следить - мы будем ограничивать вас в ваших днях свободы", - подчеркнул Президент.
Глава государства также призвал нового главу Ровенской ОГА Виталия Коваля обратить внимание на эту проблему.
Напомним, Зеленский представил нового председателя Ровенской ОГА.