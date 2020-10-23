Зеленський прибув з робочою поїздкою на Луганщину

Як повідомили в Офісі, Глава держави відвідає навчальний заклад з посиленою військовою підготовкою.

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Також Володимир Зеленський ознайомиться зі станом реалізації Національної програми “Велике будівництво” у регіоні, зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, 22 жовтня Зеленський прибув з робочою поїздкою на Донбас.