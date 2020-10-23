Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область

Как сообщили в Офисе, Глава государства посетит учебное заведение с усиленной военной подготовкой.

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Также Владимир Зеленский ознакомится с состоянием реализации Национальной программы "Большая стройка" в регионе, говорится в сообщении.

Напомним, 22 октября Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Донбасс.