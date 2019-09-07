Зеленський прибув в аеропорт "Бориспіль"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський прибул в аеропорт Бориспіль зустрічати українських військовополонених та політв’язнів, що сьогодні мають прибути в Київ в рамках обміну утримуваними між Україною та РФ, передає кореспондент УНН.
Так, Зеленський одразу пішов до терміналів, де зустрічатимуть українців.
Раніше до "Борисполя" прибув генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.
Нагадаємо, український літак з утримуваними особами на борту - перетнув державний кордон.
Як повідомляв УНН, літак з президентського авіазагону "Росія" вилетів з Борисполя у Москву.