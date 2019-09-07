Зеленский прибыл в аэропорт "Борисполь"

Так, Зеленский сразу пошел к терминалам, где будут встречать украинцев.

Ранее в "Борисполь" прибыл генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Напомним, украинский самолет с удерживаемыми лицами на борту - пересек государственную границу.

Как сообщал УНН, самолет из президентского авиаотряда "Россия" вылетел из Борисполя в Москву.