Зеленский прибыл в аэропорт "Борисполь"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прибыли в аэропорт "Борисполь" встречать украинских военнопленных и политзаключенных, что сегодня должны прибыть в Киев в рамках обмена удерживаемыми между Украиной и РФ, передает корреспондент УНН.
Так, Зеленский сразу пошел к терминалам, где будут встречать украинцев.
Ранее в "Борисполь" прибыл генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.
Напомним, украинский самолет с удерживаемыми лицами на борту - пересек государственную границу.
Как сообщал УНН, самолет из президентского авиаотряда "Россия" вылетел из Борисполя в Москву.