Зеленський прибув на Луганщину

"Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Луганської області. Глава держави зустрінеться з військовослужбовцями, які перебувають на передових позиціях", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше в УНН, Зеленський перебував із робочою поїздкою на Луганщині наприкінці жовтня.