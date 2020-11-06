Зеленський прибув на Луганщину
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Луганської області, де планує зустрітися із військовослужбовцями "на передовій". Про це повідомляє пресслужба ОПУ, інформує УНН.
"Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Луганської області. Глава держави зустрінеться з військовослужбовцями, які перебувають на передових позиціях", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше в УНН, Зеленський перебував із робочою поїздкою на Луганщині наприкінці жовтня.