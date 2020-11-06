Зеленский прибыл в Луганскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область, где планирует встретиться с военнослужащими "на передовой". Об этом сообщает пресс-служба ОПУ, информирует УНН.
"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область. Глава государства встретится с военнослужащими, которые находятся на передовых позициях", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский находился с рабочей поездкой в Луганской области в конце октября.