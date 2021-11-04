Зеленський представив нового міністра оборони Рєзнікова і чекає на важливі зміни у ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський представив колективу Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил новопризначеного міністра оборони Олексія Резнікова. Про це повідомили в ОП, передає УНН.
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Зазначається, що в урочистому представленні, яке відбулося в будівлі Міноборони в Києві, також взяли участь: керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, Генеральний прокурор Ірина Венедіктова.
“Він показав результат — і відкриті КПВВ, і велика, складна робота у Тристоронній контактній групі, і підготовка до нашої Нормандської зустрічі”, — сказав Зеленський.
Глава держави висловив переконання, що на посаді міністра оборони Олексій Резніков досягне ще вагоміших результатів.
“Я дуже хотів би, щоб Олексій Резніков показав важливі зміни у Збройних Силах, яких чекають не тільки армія, а й сім’ї наших шановних військових. Зокрема, це реформування умов життя та умов роботи нашої армії”, — зазначив Володимир Зеленський.
Також Зеленський подякував за роботу попередньому міністру оборони України Андрію Тарану.
“Андрій Васильович Таран — професійна людина, завдяки якій ми запустили декілька дуже важливих оборонних програм для нашої армії. Це й ракетна програма, і початок програми відбудови українського флоту”, — зауважив Глава держави.
Новопризначений міністр оборони Олексій Резніков подякував Президенту за підтримку та зазначив, що в умовах російської агресії Міністерство оборони робитиме все необхідне для посилення обороноздатності та захисту України.
“Міністерство оборони — це цивільне відомство, його завдання — формувати політику в оборонній сфері, забезпечувати цивільний демократичний контроль, створювати умови, щоб Збройні Сили могли ефективно виконувати свою функцію — давати відсіч ворогу”, — наголосив Резніков.
Нагадаємо
Верховна Рада підтримала подання Президента України про призначення Олексія Резнікова на посаду міністра оборони.