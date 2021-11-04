Зеленский представил нового министра обороны Резникова и ждет важных изменений в ВСУ

Детали

Отмечается, что на торжественном представлении, которое состоялось в здании Минобороны в Киеве, также приняли участие: руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

“Он показал результат — и открытые КПВВ, и большая, сложная работа в Трехсторонней контактной группе, и подготовка к нашей Нормандской встрече”, — сказал Зеленский.

Глава государства выразил убеждение, что на посту министра обороны Алексей Резников достигнет еще более весомых результатов.

“Я очень хотел бы, чтобы Алексей Резников показал важные изменения в Вооруженных Силах, которых ждут не только армия, но и семьи наших уважаемых военных. В частности, это реформирование условий жизни и условий работы нашей армии”, — отметил Владимир Зеленский.

Также Зеленский поблагодарил за работу предыдущего министра обороны Украины Андрея Тарана.

"Андрей Васильевич Таран - профессиональный человек, благодаря которому мы запустили несколько очень важных оборонных программ для нашей армии. Это и ракетная программа, и начало программы восстановления украинского флота”, — отметил Глава государства.

Новоназначенный министр обороны Алексей Резников поблагодарил президента за поддержку и отметил, что в условиях российской агрессии Министерство обороны будет делать все необходимое для усиления обороноспособности и защиты Украины.

“Министерство обороны — это гражданское ведомство, его задача — формировать политику в оборонной сфере, обеспечивать гражданский демократический контроль, создавать условия, чтобы Вооруженные Силы могли эффективно выполнять свою функцию — давать отпор врагу”, — подчеркнул Резников.

Напомним

Верховная Рада поддержала представление Президента Украины о назначении Алексея Резникова на должность министра обороны.