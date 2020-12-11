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Зеленський: позиції "Венеціанської комісії" по КСУ врахують при підготовці судової реформи

Зеленський: позиції "Венеціанської комісії" по КСУ врахують при підготовці судової реформи

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Позиції Венеціанської комісії щодо рішень Конституційного суду врахують при підготовці судової реформи в Україні. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський на засіданні Європейської комісії "За демократію через право", яке відбулося у форматі відеоконференції, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Глави держави.

Так, зазначається, що Президент "солідарний з оцінкою Венеціанської комісії, що рішення Конституційного Суду підриває довіру громадськості до конституційного правосуддя загалом".

Також Глава держави вдячний за чітку рекомендацію Венеціанської комісії щодо зобов'язання державних службовців, включно із суддями, зокрема й Конституційного Суду, подавати фінансові декларації, а також щодо необхідності мати ефективний механізм їхньої перевірки та передбачити у законі відповідні санкції для тих, хто свідомо подає неправдиві дані, повідомили у пресслужбі.

"Два документи, які комісія сьогодні формально схвалила, дають важливі орієнтири для вирішення ключових для мене завдань: яким чином уникнути заподіяння Конституційним Судом невідворотної шкоди антикорупційній реформі та як реформувати сам Конституційний Суд системно, щоб нинішня ситуація більше не повторилась", – сказав Зеленський.

У своєму блозі в Twitter він додав, що "позиції комісії врахують при підготовці судової реформи в Україні".

Нагадаємо, раніше сьогодні Венеціанська комісія схвалила два висновки по Україні, які стосуються рішення Конституційного суду України та ситуації з антикорупційним законодавством.

Як повідомляв УНН, 9 грудня Венеціанська комісія разом з Генеральним управлінням з прав людини і верховенства права (DGI) Ради Європи оприлюднили Терміновий спільний висновок про законодавчу ситуацію з механізмами протидії корупції у відповідності з рішенням Конституційного суду України № 13-р/2020 від 27 жовтня.

У висновку зазначається, що рішення КСУ "не має чіткої аргументації і твердої основи у міжнародному праві".

Крім того, 10 грудня Венеціанська комісія оприлюднила другий висновок щодо ситуації з Конституційним судом України.

Висновок включає рекомендації Верховній Раді більш чітко прописати ситуації, при яких може бути обмежена діяльність КСУ, а суддям Конституційного суду рекомендують більш конкретно вказувати причини неконституційності законів при прийняті рішень.

Так, Президент Володимир Зеленський 25 грудня звернувся до Венеціанської комісії з проханням дати висновок про стан антикорупційного законодавства держави після резонансного рішення Конституційного суду.

Зазначимо, 27 жовтня Конституційний суд України визнав невідповідною Конституції України, статтю 366-1 КК, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.

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