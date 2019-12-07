Зеленський поїде у Париж, "озброєний певною інформацією" від розвідки та спецслужб

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський отримав інформацію від 22 установ, що буде корисна під час "нормандського" саміту і буде використана в інтересах держави. Про це під час брифінгу заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов за підсумками засідання РНБО за участю Президента Володимира Зеленського перед "нормандським" самітом, передає кореспондент УНН.