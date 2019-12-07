Зеленський поїде у Париж, "озброєний певною інформацією" від розвідки та спецслужб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський отримав інформацію від 22 установ, що буде корисна під час "нормандського" саміту і буде використана в інтересах держави. Про це під час брифінгу заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов за підсумками засідання РНБО за участю Президента Володимира Зеленського перед "нормандським" самітом, передає кореспондент УНН.
"Президент їде до "нормандського" формату, озброєний певною інформацією, я думаю, яка буде абсолютно корисно використана в інтересах нашої держави. Я хочу зауважити, що 22 установи відпрацьовували усі ці процеси, і наші спецслужби, безпосередньо Служба зовнішньої розвідки, служба управління Міноборони, служба прикордонної розвідки, служба, яка займається розвідкою СБУ. Усі відпрацювали і отримали відзнаку дуже якісної роботи у цьому напрямку", - розповів Данілов.
Як раніше повідомляв УНН, в України є п’ять варіантів, залежно від того, як складуться переговори під час зустрічі "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня.
Нагадаємо, під час засідання Ради національної безпеки і оборони України за участю Президента України Володимира Зеленського перед "нормандським" самітом було розглянуто три питання, пов'язані з безпекою та обороною.
Раніше сьогодні, 7 грудня, Президент Зеленський зібрав закрите засідання РНБО перед "нормандським" самітом.
"Нормандська" зустріч запланована на 9 грудня в Парижі. У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Очікується перша зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним. Останній раз зустріч в "нормандському форматі" на рівні глав держав відбулася 19 жовтня 2016 року в Берліні.